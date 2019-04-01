شؤون فلسطينية

مصادر لـ"دنيا الوطن": رواتب موظفي الهلال الأحمر ستصرف بنسبة 50%

مصادر لـ"دنيا الوطن": رواتب موظفي الهلال الأحمر ستصرف بنسبة 50%
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
علمت "دنيا الوطن"، من مصادر مطلعة، أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تمر بأزمة مالة خانقة، غير مألوفة، منذ تاريخ تأسيس الجمعية.

وقالت المصادر: إنه إعتبارا من الشهر المقبل، سيتم صرف رواتب بنسبة 50% لكافة موظفي الهلال الأحمر، التي تعتبر "إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".

وأوضحت المصادر، أن الجمعية لم تستطع الخروج من أزمتها الخانقة، رغم الترشيد الذي اتبعته الادارة في الأونة الأخيرة، مبينة أن آخر شهرين وهما شهر شباط/ فبراير، وآذار/ مارس، تم توفير رواتب موظفي الجمعية بصعوبة بالغة.

وأشارت المصادر، إلى أن منظمة التحرير، توفر نسبة من ميزانية ورواتب الجمعية، اضافة إلى أن الصليب الأحمر، كان هو الآخر يدعم ماليًا الهلال، فيما جمعيات الهلال الأحمر السعودي، والإماراتي، والقطري، تدعم الهلال الفلسطيني، ببعض المشاريع، وليس بالدعم المالي النقدي.

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