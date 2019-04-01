عربي

من هي النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي أثارت غضب المصريين مرة جديدة؟

من هي النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي أثارت غضب المصريين مرة جديدة؟
صفاء الهاشم
رام الله - دنيا الوطن
لا تزال النائبة الكويتية صفاء الهاشم تثير الجدل بتصريحاتها حول المصريين، حيث تقدمت بسؤال برلماني إلى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمتابعة التحقيق في حادث وفاة المواطن الكويتي خالد الريش - 82 عامًا- في القاهرة.

وكتبت صفاء الهاشم في سؤالها وجود أخبار متداولة "شائعات" حول سرقة أعضاء المسن الكويتي، أثناء وجوده في الطب الشرعي المصري، وزادت في ادعائها، مطالبة إفادتها بكشف ما زعمته "جرائم قتل تعرض لها مواطنون كويتيون في مصر لآخر 3 سنوات".

كما طالبت صفاء وزير الخارجية الكويتي بمنحها بيان بكل الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية الكويتية في شأن ما زعمته. مختتمة ادعاءها قائلة "هل تم إرسال وفد أمني من قبل الكويت إلى جمهورية مصر العربية لمتابعة التحقيق؟".

وأثار ما قالته صفاء الهاشم عن المصريين غضب الكويتيين، وخاصة بعد إثارتها المتواصلة لما وصفوه بالعنصرية تجاه المصريين، مؤكدين احترامهم لأهل مصر، ورفضهم إثارة البلبلة بينهم وبين المصريين.

وقالت أريج عبد الرحمن حمادة "أقول لإخواننا المصريين إن كان هناك من يسعى إلى بث الكراهية لتحقيق مكاسب انتخابية فالأكيد هناك أشراف لا يقبلون بذلك فلكم كل الاحترام ومحشومين...".

وعلق صالح محمد الملا قائلا: "معلومة فقط.. أولى البعثات من المدرسين من مصر وفلسطين كانت رواتبهم على حساب ابتعاثهم.. كافي غرور وأسلوب رخيص من القلب نقول.. ألف شكر لكم".

وأضاف صبيح سامي السلطان: "لا يليق أبدًا أن يتحدث البعض عن مصر أرض الكنانة بهذه القزمية والدونية عند كل شاردة وواردة وننسي كل هذا التاريخ والفضل الممتد على مدى التاريخ والقرون يا لها من نظرة بائسة وحركات مكشوفة".

وعلق فهد الشميري قائلا: "كلمة الحق تقال مصر خيرها على كل الدول العربية ولكن مصر تمرض ولن تموت فيه باقية بخيرها وعطائها وقريبا تشفي من مرضها وسوف تتسابقون على مصر تحية لمصر العطاء ولشعبها وجيشها العظيم".

يذكر أنها ليست المرة الأولى، حيث هاجمت صفاء الهاشم العمالة المصرية، في اجتماع مجلس الأمة الكويتي في أبريل 2017، مطالبة بعدم اعتماد الكويت على العمالة المصرية. 

كما هاجمت في نفس العام، 2017، وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، لتصريحه بتوفير فرص عمل للمصريين بدولة الكويت، وطالبت بزيادة الرسوم على الوافدين، حتى إنها طالبت الوافدين بدفع رسوم على الطرق التي يمشون عليها.

لم تتوقف صفاء الهاشم عند هذا الحد، بل هاجمت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإصدارها بيان بخصوص واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية "فاطمة" في الكويت، وآخر واقع افتعال الأزمات للنائبة الكويتية كان اعتراضها على نقل القنصلية المصرية من الروضة إلى منطقة السلام، زاعمة أن ذلك "سيخلق فوضى".









أخبار ذات صلة

مُخطط إسرائيلي لتوطين ربع مليون مستوطن في الجولان السوري

مُخطط إسرائيلي لتوطين ربع مليون مستوطن في الجولان السوري

شاهد: لماذا غادر أمير دولة قطر القمة العربية أثناء كلمة أبو الغيط؟

شاهد: لماذا غادر أمير دولة قطر القمة العربية أثناء كلمة أبو الغيط؟

الجزائر تمنع مغادرة الطائرات الخاصة من أراضيها

الجزائر تمنع مغادرة الطائرات الخاصة من أراضيها

لماذا يُقاطع ملك المغرب القمم العربية؟

لماذا يُقاطع ملك المغرب القمم العربية؟

سعوديون يطالبون بمقاطعة مؤتمر يحضره إسرائيليون في البحرين

سعوديون يطالبون بمقاطعة مؤتمر يحضره إسرائيليون في البحرين

بري: أقول لعدونا الإسرائيلي لن تشربوا كوبًا واحدًا من مياهنا

بري: أقول لعدونا الإسرائيلي لن تشربوا كوبًا واحدًا من مياهنا

شاهد: هفوات خطابية لهم.. النُعاس يُخيم على زعماء القمة العربية

شاهد: هفوات خطابية لهم.. النُعاس يُخيم على زعماء القمة العربية

البابا فرانسيس يُحذر مسيحيي المغرب

البابا فرانسيس يُحذر مسيحيي المغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

أم الانتفاضات

أم الانتفاضات

شؤون فلسطينية

الأوقاف: سنتخذ إجراءات رادعة بحق شركات الحج والعمرة المُخالفة

الأوقاف: سنتخذ إجراءات رادعة بحق شركات الحج والعمرة المُخالفة

الاحتلال يمنع 12 مواطناً من السفر عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع 12 مواطناً من السفر عبر (معبر الكرامة)

الديمقراطية: صيغة المفاوضات التي دعت القمة العربية لاستئنافها عودة لبقايا أوسلو

الديمقراطية: صيغة المفاوضات التي دعت القمة العربية لاستئنافها عودة لبقايا أوسلو

صيدم: دفعة جديدة من المعلمين ستنضم للمتعاقين في الكويت

صيدم: دفعة جديدة من المعلمين ستنضم للمتعاقين في الكويت

التربية تُعلن أسماء المتقدمين لامتحان التوظيف

التربية تُعلن أسماء المتقدمين لامتحان التوظيف

80 مستوطناً وشرطياً إسرائيلياً يقتحمون باحات الأقصى

80 مستوطناً وشرطياً إسرائيلياً يقتحمون باحات الأقصى

وزارة التربية تُعلن عن منح دراسية في رومانيا وبنغلاديش

وزارة التربية تُعلن عن منح دراسية في رومانيا وبنغلاديش

8 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

8 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

منوعات

ممثلة خليجية غير شابة تصدم الجمهور باعترافها: نعم أنا ممثلة إغراء

ممثلة خليجية غير شابة تصدم الجمهور باعترافها: نعم أنا ممثلة إغراء

ياسمين الخطيب تتجاوز خالد يوسف برجل جديد.. صورة

ياسمين الخطيب تتجاوز خالد يوسف برجل جديد.. صورة

كندا حنا تنزع سترتها لتستعرض الوشم على ظهرها

كندا حنا تنزع سترتها لتستعرض الوشم على ظهرها

دينا: بدلة الرقص حرام وليس الرقص في حد ذاته

دينا: بدلة الرقص حرام وليس الرقص في حد ذاته

تعليق مؤثر من كندة علوش على صورة لعمرو يوسف وطفلتيهما

تعليق مؤثر من كندة علوش على صورة لعمرو يوسف وطفلتيهما

هل تقوم أحلام بحظر عاصي الحلاني بعد نشره هذه الصورة؟

هل تقوم أحلام بحظر عاصي الحلاني بعد نشره هذه الصورة؟

متسابق يقرأ أفكار علي ونجوى وأحمد في Arabs Got Talent

متسابق يقرأ أفكار علي ونجوى وأحمد في Arabs Got Talent

ريهام سعيد تعلق على انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد

ريهام سعيد تعلق على انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد

محمد صلاح ينشر &#34;صورة عائلية&#34; مع زوجته وابنته

محمد صلاح ينشر "صورة عائلية" مع زوجته وابنته

بعد اعتباره &#34;أخطر من الإرهاب&#34;.. &#34;تعري&#34; محمد رمضان يصل البرلمان المصري

بعد اعتباره "أخطر من الإرهاب".. "تعري" محمد رمضان يصل البرلمان المصري

عربي

من هي النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي أثارت غضب المصريين مرة جديدة؟

من هي النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي أثارت غضب المصريين مرة جديدة؟

مُخطط إسرائيلي لتوطين ربع مليون مستوطن في الجولان السوري

مُخطط إسرائيلي لتوطين ربع مليون مستوطن في الجولان السوري

الجزائر تمنع مغادرة الطائرات الخاصة من أراضيها

الجزائر تمنع مغادرة الطائرات الخاصة من أراضيها

لماذا يُقاطع ملك المغرب القمم العربية؟

لماذا يُقاطع ملك المغرب القمم العربية؟