من هي النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي أثارت غضب المصريين مرة جديدة؟



كما هاجمت في نفس العام، 2017، وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، لتصريحه بتوفير فرص عمل للمصريين بدولة الكويت، وطالبت بزيادة الرسوم على الوافدين، حتى إنها طالبت الوافدين بدفع رسوم على الطرق التي يمشون عليها.



لم تتوقف صفاء الهاشم عند هذا الحد، بل هاجمت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإصدارها بيان بخصوص واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية "فاطمة" في الكويت، وآخر واقع افتعال الأزمات للنائبة الكويتية كان اعتراضها على نقل القنصلية المصرية من الروضة إلى منطقة السلام، زاعمة أن ذلك "سيخلق فوضى".

























رام الله - دنيا الوطنلا تزال النائبة الكويتية صفاء الهاشم تثير الجدل بتصريحاتها حول المصريين، حيث تقدمت بسؤال برلماني إلى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمتابعة التحقيق في حادث وفاة المواطن الكويتي خالد الريش - 82 عامًا- في القاهرة.وكتبت صفاء الهاشم في سؤالها وجود أخبار متداولة "شائعات" حول سرقة أعضاء المسن الكويتي، أثناء وجوده في الطب الشرعي المصري، وزادت في ادعائها، مطالبة إفادتها بكشف ما زعمته "جرائم قتل تعرض لها مواطنون كويتيون في مصر لآخر 3 سنوات".كما طالبت صفاء وزير الخارجية الكويتي بمنحها بيان بكل الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية الكويتية في شأن ما زعمته. مختتمة ادعاءها قائلة "هل تم إرسال وفد أمني من قبل الكويت إلى جمهورية مصر العربية لمتابعة التحقيق؟".وأثار ما قالته صفاء الهاشم عن المصريين غضب الكويتيين، وخاصة بعد إثارتها المتواصلة لما وصفوه بالعنصرية تجاه المصريين، مؤكدين احترامهم لأهل مصر، ورفضهم إثارة البلبلة بينهم وبين المصريين.وقالت أريج عبد الرحمن حمادة "أقول لإخواننا المصريين إن كان هناك من يسعى إلى بث الكراهية لتحقيق مكاسب انتخابية فالأكيد هناك أشراف لا يقبلون بذلك فلكم كل الاحترام ومحشومين...".وعلق صالح محمد الملا قائلا: "معلومة فقط.. أولى البعثات من المدرسين من مصر وفلسطين كانت رواتبهم على حساب ابتعاثهم.. كافي غرور وأسلوب رخيص من القلب نقول.. ألف شكر لكم".وأضاف صبيح سامي السلطان: "لا يليق أبدًا أن يتحدث البعض عن مصر أرض الكنانة بهذه القزمية والدونية عند كل شاردة وواردة وننسي كل هذا التاريخ والفضل الممتد على مدى التاريخ والقرون يا لها من نظرة بائسة وحركات مكشوفة".وعلق فهد الشميري قائلا: "كلمة الحق تقال مصر خيرها على كل الدول العربية ولكن مصر تمرض ولن تموت فيه باقية بخيرها وعطائها وقريبا تشفي من مرضها وسوف تتسابقون على مصر تحية لمصر العطاء ولشعبها وجيشها العظيم".يذكر أنها ليست المرة الأولى، حيث هاجمت صفاء الهاشم العمالة المصرية، في اجتماع مجلس الأمة الكويتي في أبريل 2017، مطالبة بعدم اعتماد الكويت على العمالة المصرية.