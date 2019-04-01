الأوقاف: سنتخذ إجراءات رادعة بحق شركات الحج والعمرة المُخالفة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة بحق شركات الحج والعمرة المخالفة التي لا تلتزم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، وسيتم إحالة ملفات هذه الشركات إلى الدائرة القانونية بالوزارة.وبين أبو الرب خلال لقائه بأصحاب شركات الحج والعمرة، أنه سيتم المتابعة والإشراف على سير عمل الشركات أولاً بأول من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة، محذراً من الوقوع في المخالفات، حرصاً على حقوق المواطنين، وراحة المعتمرين.وأكد أبو الرب، أن وزارة الأوقاف، تعتبر شركات الحج والعمرة الملتزمة شريكاً لها في خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وذلك من أجل تحقيق هدف الوزارة بالرقي بوضع الحاج والمعتمر الفلسطيني، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم وفي كافة المحطات التي يمرون بها، خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه، مثمناً التعاون الذي يبذل من قبل شركات الحج والعمرة الملتزمة، وإلى أهمية التواصل والمتابعة ما بين الأوقاف والشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال.بدوره، قال الوكيل المساعد للحج والعمرة، سليم الأشقر "إن طواقم العمل من الوزارة، ستتابع رحلات العمرة، سواء في مرحلة وضع التأشيرات على جوازات السفر، بالإضافة إلى مرافقة الرحلات إلى الأراضي السعودية، وذلك من أجل تسهيل مرور المعتمرين على منافذ الحدود في كافة المناطق لضمان مرور المعتمرين"، مضيفاً أن الوزارة تُجري حالياً اتصالاتها مع الجهات الرسمية السعودية للوقوف على الأنظمة الجديدة والعمل على تسهيل الإجراءات لمعتمري فلسطين، والشركات الفلسطينية العاملة في هذا المجال، وفي حال تم الاتفاق على إجراءات معينة، سيتم الإعلان عنها للمواطن الفلسطيني والالتزام بها.وأكد الأشقر، أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة، تفتح أبوابها أمام كافة الإخوة المواطنين والمعتمرين؛ لتقديم أي اقتراح أو شكوى، وأن الوزارة لن تتوانى في معاقبة اي شركة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها.