شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع 12 مواطناً من السفر عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع 12 مواطناً من السفر عبر (معبر الكرامة)
رام الله - دنيا الوطن
منعت سلطات الاحتلال 12 مواطناً من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني، يوم الأحد، بحجة المنع الأمني.

وأوضحت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي، الاثنين، أن 7232 مسافرًا، تنقلوا في كلا الاتجاهين من المبعر أمس.

وذكرت أنه تمت مغادرة 2871 مسافرًا عبر المعبر، و4361 قادمًا عبره، فيما أعاد الاحتلال 12 مواطنًا.

ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً في كلا الاتجاهين.

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