مصادر إسرائيلية: نتنياهو وبوتين تحدّثا هاتفياً وناقشا القضايا الإقليمية

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الاثنين: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحدثا هاتفياً وناقشا القضايا الإقليمية.وكان نتنياهو وفق ما قال، اتفق مع بوتين، خلال لقائهما في أواخر شباط/ فبراير الماضي، على مواصلة التنسيق العسكري بين الجانبين في سوريا، والذي يمكن الطيران الحربي الإسرائيلي من مواصلة قصف مواقع تابعة لقوات النظام وإيران.