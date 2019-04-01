صيدم: دفعة جديدة من المعلمين ستنضم للمتعاقين في الكويت



وفيما يتعلق بقرار الوزارة تسريع التعليم للمتفوقين، قال صيدم: "هذا المحور، أحد محاور تطوير العملية التعليمية، وهو مدرج بالقرار بقانون التربية والتعليم العام الصادر عام 2017 ، موضحاً أن عملية تسريع التعليم، تضبط من خلال تعليمات صادرة عن وزير التربية والتعليم.



وأضاف: "نحن أجرينا البحوث الميدانية، وعدنا بتغذية راجعة للجنة الوطنية للاصلاح والتعليم، وناقشنا هذا الأمر بداية في لجنة التربية المكونة من مفاصل التربية.



وأكد صيدم، أن القضية تخص شريحة من أبنائنا المتفوقين، وقال:" نحن نتعامل على أرضية، أن الجميع متفوق والمطلوب منا توفير البيئة الحاضنة لهم، ولكننا لا ننكر أن هناك شريحة متفوقة أكثر، ووجودها ببعض المحطات الأكاديمية لا يلبي طموحها وتشعر بالملل والإحباط نتيجة حصولها على الكفايات المطلوبة من المادة، مؤكداً أن الطالب يخضع لعملية تقييم واضحة حتى يتم ترفيعه.



وأوضح، أنه تم إصدار الحزمة الاولى أي ما يسمى بتعليمات المرحلة الأولى الخاصة بعملية التسريع، لافتاً أن العملية ليست ارتجالية، وأي قرار جديد يحتمل النقاش والسؤال والجواب، ونحن نرحب بأي استفسار.



وحول الروضة المهنية ، قال صيدم:" نحن نسعى لتأصيل التعليم المهني والتقني، فقمنا بدمجه بالتعليم العام، ولدينا الآن أكثر من 1500 مدرسة من حوالي 1800 مدرسة حكومية، ونشجع المدارس الخاصة ومدارس (أونروا) لتبني التعليم المهني.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التربية والتعليم صبري صيدم، أن الدفعة الجديدة من المعلمين إلى الكويت، هي نتاج عمل يسجل لكل الأسرة التربوية، والتعاقد مع المعلم الفلسطيني، هي قضية علمية أكاديمية، وتحمل مضامين سياسية مهمة، موجهاً التحية للرئيس محمود عباس، الذي تابع بالتفصيل عملية التعاقد، ويوصي دائماً بمتابعة المعلمين.وقال صيدم في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "نحن اليوم أمام حزمة جديدة من التعاقد، معرباً عن أمله بأن تكلل بالنجاح"، وأضاف: "إنه وبعد انقطاع دام 28 عاماً، يعود المعلم الفلسطيني إلى الكويت، ففي العام الماضي أوفدنا ما يقارب الـ 150 معلماً وقبلها ما يقارب 48 والأوضاع في غاية الإيجابية، موجهاً التحية لدولة الكويت على التفافها حول الموقف الفلسطيني".وأضاف صيدم : "المعلم الفلسطيني قامة مشرقة، تُقدم نموذجاً أصيلاً من نماذج العطاء، ونحن راضون كل الرضى، وإعلان هذا العام هو بمثابة تصويت بالثقة واكتساب للخبرات، ونحن لا نحب أن يخرج أبناؤنا من فلسطين، ولكن لا نستطيع التعاقد مع الآلاف ممن يتقدمون لمهنة المعلم، مبيناً أن 50 ألف معلم، قدموا طلبات لمهنة التلعيم العام الماضي، ولم تستطع الوزارة التعاقد إلا مع 1000 منهم".