التربية تُعلن أسماء المتقدمين لامتحان التوظيف

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أسماء المتقدمين للوظائف التعليمية والمهنية؛ المقبولين للتقدم لاختبار الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2019/2020.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أنه بالإمكان الاطلاع على الأسماء والتفاصيل من خلال زيارة صفحات مديريات التربية والتعليم العالي؛ إذ تشمل هذه التفاصيل اسم الاختبار المقبول له المتقدم/ة والقاعة التي سيتقدم بها.