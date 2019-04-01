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إطلاق سراح المتهمة بقتل أخ زعيم كوريا الشمالية: اعتقدت أنني أنفذ "مقلب تلفزيوني"

إطلاق سراح المتهمة بقتل أخ زعيم كوريا الشمالية: اعتقدت أنني أنفذ "مقلب تلفزيوني"
الفيتنامية دوان ثي هونغ المتهمة بقتل كيم جونغ نام (إ.ب.أ)
رام الله - دنيا الوطن
أقرت المرأة الفيتنامية المتهمة بقتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي اليوم الاثنين، بأنها مذنبة "بالتسبب في الأذى"، بعد أن وافق الادعاء العام على تخفيف تهمة القتل التي كانت تواجهها في الأساس.

واتُهمت كل من الفيتنامية دوان ثي هونغ (30 عاماً) والإندونيسية ستي عائشة (27 عاماً) باغتيال نام عن طريق رش غاز الأعصاب المميت (في إكس) على وجهه في مطار كوالالمبور في فبراير (شباط) 2017.

وخلص أحد القضاة في آب / أغسطس الماضي، إلى أن هناك أدلة كافية على تورط المرأتين في "مؤامرة مدبرة بإحكام" مع 4 عملاء كوريين شماليين هاربين، إلا أن المرأتين أصرتا على أنهما بريئتان، وقالتا إنهما كانتا تعتقدان أنهما تشاركان في "مقلب" في برنامج تلفزيوني واقعي مقابل المال، وإنهما تعرضتا للخداع من قبل عملاء كوريين شماليين.

وأخلي سبيل ستي عائشة في القضية الشهر الماضي، وذلك بعد أن تم إسقاط تهمة القتل الموجهة لها.

أما دوان، فقد اعترفت اليوم بأنها مذنبة بـ"التسبب في الأذى"، ولذلك، حكم القاضي الماليزي عزمي أريفين عليها بالسجن لمدة 3 سنوات و4 أشهر، إلا أنه خفض ثلث العقوبة عليها، ما قلل من مدة سجنها بمقدار الثلث.

بالإضافة إلى ذلك، قرر القاضي احتساب مدة تنفيذ العقوبة بداية من تاريخ احتجازها للمرة الأولى في السجن في فبراير 2017، ما سيسمح بالإفراج عنها في آيار / مايو المقبل.

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