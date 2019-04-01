شؤون فلسطينية

80 مستوطناً وشرطياً إسرائيلياً يقتحمون باحات الأقصى

80 مستوطناً وشرطياً إسرائيلياً يقتحمون باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال، الساعة الحادية عشرة صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين.

وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، أن 37 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن (الهيكل) المزعوم.

وأوضح، أن 43 عنصرًا من شرطة ومخابرات الاحتلال، اقتحموا أيضًا المسجد، وتجولوا في باحاته، كما تجول ضباط الشرطة في داخل مصلى باب الرحمة شرقي الأقصى.

أخبار ذات صلة

الأوقاف: سنتخذ إجراءات رادعة بحق شركات الحج والعمرة المُخالفة

الأوقاف: سنتخذ إجراءات رادعة بحق شركات الحج والعمرة المُخالفة

قيادي فلسطيني: وعودات التهدئة &#34;نظرية&#34; والوفد الأمني المصري بغزة خلال أيام

قيادي فلسطيني: وعودات التهدئة "نظرية" والوفد الأمني المصري بغزة خلال أيام

الاحتلال يمنع 12 مواطناً من السفر عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع 12 مواطناً من السفر عبر (معبر الكرامة)

الديمقراطية: صيغة المفاوضات التي دعت القمة العربية لاستئنافها عودة لبقايا أوسلو

الديمقراطية: صيغة المفاوضات التي دعت القمة العربية لاستئنافها عودة لبقايا أوسلو

صيدم: دفعة جديدة من المعلمين ستنضم للمتعاقين في الكويت

صيدم: دفعة جديدة من المعلمين ستنضم للمتعاقين في الكويت

قيادي بالشعبية: الحديث عن تحسين الوضع الإنساني بغزة ذريعة لتمرير مخططات التصفية

قيادي بالشعبية: الحديث عن تحسين الوضع الإنساني بغزة ذريعة لتمرير مخططات التصفية

التربية تُعلن أسماء المتقدمين لامتحان التوظيف

التربية تُعلن أسماء المتقدمين لامتحان التوظيف

الكشف عن آلية خصومات البنوك من رواتب الموظفين بالضفة وغزة لشهر مارس

الكشف عن آلية خصومات البنوك من رواتب الموظفين بالضفة وغزة لشهر مارس

التعليقات

الدنيا حكايات

أم الانتفاضات

أم الانتفاضات

شؤون فلسطينية

الأوقاف: سنتخذ إجراءات رادعة بحق شركات الحج والعمرة المُخالفة

الأوقاف: سنتخذ إجراءات رادعة بحق شركات الحج والعمرة المُخالفة

الاحتلال يمنع 12 مواطناً من السفر عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع 12 مواطناً من السفر عبر (معبر الكرامة)

الديمقراطية: صيغة المفاوضات التي دعت القمة العربية لاستئنافها عودة لبقايا أوسلو

الديمقراطية: صيغة المفاوضات التي دعت القمة العربية لاستئنافها عودة لبقايا أوسلو

صيدم: دفعة جديدة من المعلمين ستنضم للمتعاقين في الكويت

صيدم: دفعة جديدة من المعلمين ستنضم للمتعاقين في الكويت

التربية تُعلن أسماء المتقدمين لامتحان التوظيف

التربية تُعلن أسماء المتقدمين لامتحان التوظيف

80 مستوطناً وشرطياً إسرائيلياً يقتحمون باحات الأقصى

80 مستوطناً وشرطياً إسرائيلياً يقتحمون باحات الأقصى

وزارة التربية تُعلن عن منح دراسية في رومانيا وبنغلاديش

وزارة التربية تُعلن عن منح دراسية في رومانيا وبنغلاديش

8 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

8 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

منوعات

ياسمين الخطيب تتجاوز خالد يوسف برجل جديد.. صورة

ياسمين الخطيب تتجاوز خالد يوسف برجل جديد.. صورة

كندا حنا تنزع سترتها لتستعرض الوشم على ظهرها

كندا حنا تنزع سترتها لتستعرض الوشم على ظهرها

دينا: بدلة الرقص حرام وليس الرقص في حد ذاته

دينا: بدلة الرقص حرام وليس الرقص في حد ذاته

تعليق مؤثر من كندة علوش على صورة لعمرو يوسف وطفلتيهما

تعليق مؤثر من كندة علوش على صورة لعمرو يوسف وطفلتيهما

هل تقوم أحلام بحظر عاصي الحلاني بعد نشره هذه الصورة؟

هل تقوم أحلام بحظر عاصي الحلاني بعد نشره هذه الصورة؟

متسابق يقرأ أفكار علي ونجوى وأحمد في Arabs Got Talent

متسابق يقرأ أفكار علي ونجوى وأحمد في Arabs Got Talent

ريهام سعيد تعلق على انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد

ريهام سعيد تعلق على انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد

محمد صلاح ينشر &#34;صورة عائلية&#34; مع زوجته وابنته

محمد صلاح ينشر "صورة عائلية" مع زوجته وابنته

بعد اعتباره &#34;أخطر من الإرهاب&#34;.. &#34;تعري&#34; محمد رمضان يصل البرلمان المصري

بعد اعتباره "أخطر من الإرهاب".. "تعري" محمد رمضان يصل البرلمان المصري

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة انفصاله عن ندى الكامل

عربي

من هي النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي أثارت غضب المصريين مرة جديدة؟

من هي النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي أثارت غضب المصريين مرة جديدة؟

مُخطط إسرائيلي لتوطين ربع مليون مستوطن في الجولان السوري

مُخطط إسرائيلي لتوطين ربع مليون مستوطن في الجولان السوري

الجزائر تمنع مغادرة الطائرات الخاصة من أراضيها

الجزائر تمنع مغادرة الطائرات الخاصة من أراضيها

لماذا يُقاطع ملك المغرب القمم العربية؟

لماذا يُقاطع ملك المغرب القمم العربية؟