غداً.. رواتب كاملة للشهداء والأسرى والجرحى و50% للموظفين بالضفة وغزة

أعلنت وزارة المالية والتخطيط، الاثنين، عن صرف كامل مخصصات رواتب الشهداء والأسرى والأسرى المحررين والجرحى عن شهر آذار/ مارس الماضي، يوم غد الثلاثاء.





رام الله - دنيا الوطنوأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن رواتب الموظفين العموميين، ستصرف كذلك بواقع 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصى 10000 للوزراء، ومن في حكمهم، والقضاة، والسلك الدبلوماسي.وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أي تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة، برفض استلام قيمة المقاصة، مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقاً من طرفنا.