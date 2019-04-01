إسرائيل تزعم: الجهاد تُحضّر لهجوم كبير بالساعات أو الأيام المقبلة.. والحركة تنفي





وتابعت: أن هذه التحركات، يمكن أن تكون استعداداً لإطلاق الصواريخ، أو وضع عبوات ناسفة، أو محاولة اختراق السياج، وفق ادعائها.







وفي أول تعليق من حركة الجهاد الإسلامي على هذا الموضوع، أكد عضو المكتب السياسي للحركة، نافذ عزام، أن إسرائيل تحاول دائماً اختلاق الأخبار، وتواصل التحريض على المواطنين، ولا صحة لهذه الأخبار التي تروجها إسرائيل، وهي تهدف لمزيد من التحريض ضد شعبنا وحقوقه.





وتابع: إسرائيل بين الفترة والأخرى، تحاول نشر التشويش والبلبلة في الساحة الفلسطينية، وهي ستفشل في هذه المخططات.

رام الله - دنيا الوطنزعمت مصادر إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن حركة الجهاد الإسلامي، تُحضر لشن هجوم كبير خلال الساعات والأيام المقبلة.وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن حركة الجهاد، تُحاول شن هجوم كبير في الساعات أو الأيام المقبلة، حيث حددت مصادر أمنية إسرائيلية، نشاطًا غير اعتيادي، قام به أعضاء الجناح العسكري للجهاد على طول الحدود مع غزة.