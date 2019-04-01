السفير زكى: جهود عربية مشتركة لمنع نقل سفارات الدول للقدس

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى أن جهودا عربية مشتركة تبذل حاليا مع المجتمع الدولي لمنع أي دولة من أن تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى مدينة القدس.





وقال السفير زكي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن اعتراف واشنطن "بسيادة إسرائيل" على هضبة الجولان باطل، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.





ووصف الاعتراف الأميركي "بسيادة إسرائيل" على هضبة الجولان بالقرار الباطل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل دول العالم رفضته ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنصّب نفسها القائمة بأعمال القانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطن