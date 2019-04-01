الحساينة: تحويل مليوني دولار لمشاريع البنية التحتية بغزة ضمن المنحة الكويتية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد محمد الحساينة، عن تحويل دفعة مالية بقيمة مليوني دولار، مخصصة لمشاريع البنية التحتية، والطرق، ضمن المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة.ووجه الوزير الحساينة، الشكر والعرفان لدولة الكويت الشقيقة، وأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية، على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.