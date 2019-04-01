سلطات الاحتلال تُبعد أمين سر حركة فتح في القدس



وقال المطور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، إنه تسلّم استدعاء لمقابلة شرطة الاحتلال اليوم، لاستلام قرار إداري جديد بتهمة تواجده في ساحات المسجد الأقصى وقت اقتحامات عصابات المستوطنين لباحات المسجد.



واعتبر المطور قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى سياسة لتفريغه من المقدسيين؛ لتسهيل اقتحامات عصابات المستوطنين لباحاته ودليلاً على تقسيمه زمانياً ومكانياً، داعياً الأمتين والعربية والإسلامية لدعم صمود المقدسيين في معركتهم ضد الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال، إبعاد أمين سر حركة فتح في القدس، شادي المطور عن المسجد الأقصى لسبعة أيام، وذلك للمرة العاشرة على التوالي.