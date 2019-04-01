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مجدلاني: رواتب الموظفين بنسبة الشهر الماضي وكاملة للشهداء والأسرى

مجدلاني: رواتب الموظفين بنسبة الشهر الماضي وكاملة للشهداء والأسرى
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن رواتب الموظفين الحكوميين ستصرف في قطاع غزة والضفة الغربية، بذات نسبة الشهر الماضي.

وأوضح مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن رواتب عائلات الشهداء والأسرى، ستصرف كاملةً، مؤكداً: "الالتزام ذاته للقيادة الفلسطينية، تجاه هذا الملف، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها".

وأضاف مجدلاني: "هذا الشهر هناك صعوبة في صرف رواتب الموظفين، لكن ستكون بذات النسبة التي دُفعت بالشهر الماضي"، لافتاً إلى أن اتصالات دولية تجري بخصوص أموال المقاصة الفلسطينية.

وأشار مجدلاني، إلى أن احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية والتنافس الانتخابي، وعلاوة على أنه سياسة إسرائيلية أمريكية مبرمجة للضغط السياسي على القيادة الفلسطينية.

وترفض السلطة الفلسطينية، استلام أموال المقاصة، بعد قرار حكومة الاحتلال اقتطاع جزء منها، والذي تصرفه الحكومة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.

يذكر، أن صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، قالت: إن وزير المالية الإسرائيلي،  موشيه كحلون، وقع على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهرياً من أموال عوائد الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، أن القرار وقع يوم أمس، بعد أن تم إقراره في الكنيست والحكومة، مشيرةً إلى أن هذه الأموال سيتم خصمها كبديل للأموال التي تدفعها السلطة لعوائل منفذي العمليات.

وأشارت إلى أنه سيتم شهرياً اقتطاع المبلغ الذي يصل إلى 504 ملايين شيكل كل عام، حيث قال كحلون للصحيفة: "هذه الخطوة تأتي ضمن كفاحنا العادل ضد الإرهاب الفلسطيني"، وفق تعبيره.

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