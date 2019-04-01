مجدلاني: رواتب الموظفين بنسبة الشهر الماضي وكاملة للشهداء والأسرى

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن رواتب الموظفين الحكوميين ستصرف في قطاع غزة والضفة الغربية، بذات نسبة الشهر الماضي.







وأوضح مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن رواتب عائلات الشهداء والأسرى، ستصرف كاملةً، مؤكداً: "الالتزام ذاته للقيادة الفلسطينية، تجاه هذا الملف، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها".





وأضاف مجدلاني: "هذا الشهر هناك صعوبة في صرف رواتب الموظفين، لكن ستكون بذات النسبة التي دُفعت بالشهر الماضي"، لافتاً إلى أن اتصالات دولية تجري بخصوص أموال المقاصة الفلسطينية.







وأشار مجدلاني، إلى أن احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية والتنافس الانتخابي، وعلاوة على أنه سياسة إسرائيلية أمريكية مبرمجة للضغط السياسي على القيادة الفلسطينية.







وترفض السلطة الفلسطينية، استلام أموال المقاصة، بعد قرار حكومة الاحتلال اقتطاع جزء منها، والذي تصرفه الحكومة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.





