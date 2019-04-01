الزبن: إعلان الرئيس البرازيلي فتح مكتب تجاري بالقدس مخالف للقانون الدولي



وأضاف الزبن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: أنه تم إبلاغ الجانب البرازيلي، أن فتح مكتب في القدس، حتى إن لم يكن بصفة دبلوماسية، لن يساعد عملية السلام، خاصة وأن البرازيل على مدى أكثر من 40 عاماً تساهم في دفع عملية السلام.



وأوضح أن هذا الملف سينقل إلى الجامعة العربية، ومنظمة العالم الإسلامي، وأيضاً لجنة القدس التي يترأسها ملك المغرب، والأمم المتحدة.



رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى البرازيل، إبراهيم الزبن، أن إعلان الرئيس البرازيلي، فتح مكتب تجاري في القدس، مخالف للقانون الدولي، واعتداء غير مشروع على حقوق شعبنا، لأن القدس محتلة، موضحاً محاولات السلك الدبلوماسي الفلسطيني قيامها بكل الجهود لإبطال نقل السفارة البرازيلية إلى المدينة المقدسة.