مُخطط إسرائيلي لتوطين ربع مليون مستوطن في الجولان السوري

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، على قيام حكومة نتنياهو، ببلورة خطة استيطانية، تهدف إلى توطين ربع مليون مستوطن يهودي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية اليوم الاثنين: إن الخطة سيجري تنفيذها على مدار ثلاثة عقود من الزمن بالتزامن مع مرور مائة عام على تأسيس إسرائيل.وتتضمن الخطة توفير 45 ألف وظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان، وتطوير قطاعات العمل المتقدمة، وشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات، ومواصلات أخرى في شمال البلاد، بما في ذلك القطارات والمطارات.كما تهدف الخطة إلى تنمية المشاريع السياحية وتشجيع السياحة، والعمل على تطهير 80 ألف دونم من الألغام وتجهيز مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، إذ سيتواصل تطبيق الخطة حتى عام 2048.