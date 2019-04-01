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مختص بالاستيطان: الوحدات الاستيطانية المُعلنة أمس ستتركز فيما يُسمى القدس الكبرى

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مخططات استيطانية في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) سهيل خليلية: إن المخططات الاستيطانية التي أعلنت سلطات الاحتلال المصادقة عليها مؤخراً، والتي تقدر بخمسة آلاف وحدة استيطانية في القدس والضفة، لا تأتي ضمن الحملات الانتخابية، وإنما هي مخططات يجري العمل على إنجازها حيث سيتم طرح العطاءات الخاصة بها قريباً للبدء في إقامتها.

وأوضح خليلية في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن الوحدات الاستيطانية، ستتركز فيما يسمى القدس الكبرى ضمن مستوطنات (معاليه ادوميم) و(جفعات زئيف) ومجمع (غوش عتصيون) جنوب القدس، مشيراً إلى أن عطاءات البناء لهذه الوحدات، ستطرح في غضون أسبوع.

وأشار خليلية إلى أن المخططات لتجمع (أريئيل) الاستيطاني تتضمن إقامة مناطق صناعية، سيتم المصادقة عليها في وقت قريب، لافتاً إلى البدء في إنشاء البنى التحتية للمشاريع الاستيطانية قبل المصادقة عليها أو إقرارها رسمياً من حكومة الاحتلال.

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