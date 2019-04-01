إسرائيل لحماس: افحصوا الصواريخ طويلة المدى وعالجوا مشكلاتها الفنية

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، النقاب عن رسائل من إسرائيل لحركة حماس في قطاع غزة، حول الصواريخ بعيدة المدى التي أُطلقت مؤخراً من القطاع.





وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، الاثنين: إن إسرائيل طلبت من حماس فحص صواريخها بعيدة المدى وتلاشي إطلاقها بالخطأ.



وأضافت الصحيفة: "إسرائيل طلبت من مصر، أن تقوم حماس بفحص صواريخها بعيدة المدى، وتعالج المشكلة الفنية فيها، الأمر الذي يؤكد إلى أي حد استسلمنا لفكرة إقامة حماس لقاعدة عسكرية على التخوم الجنوبية، تعاظم فيها عملية بناء القوة بما في ذلك امتلاك صواريخ تقصف تل أبيب، وهو ما يشي بالحد الذي وصلت إليه حماس على سلم التوازن الدفاعي مع إسرائيل".