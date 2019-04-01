حزب الشعب: الانتهاء رسميًا من أزمة معتقلي حراك "بدنا نعيش"

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد صالح، منسق شبيبة حزب الشعب الفلسطيني، بأنه تم الاتفاق على الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي "بدنا نعيش".جاء ذلك، عقب لقاء جمع الأطر الطلابية والشبابية مع مراقب عام الداخلية بغزة، العميد محمد لافي، استناداً لمبادئ عامة وأساسية توافقت عليها الأطر الطلابية والشبابية، والتي أكدت على دعمها ومساندتها للمطالب العادلة والمشروعة بعيش حياة كريمة، يتوفر فيها الاحتياجات الأساسية لكل مواطن، وكانت قد حذرت من أي محاولات لاستخدام واستغلال الحراك أو حرف مساره وشيطنته أو تسيسه، في ظل حالة الاستقطاب السياسي.وشددت الأطر، على ضرورة احترام الحريات بما تشمله من حقوق فردية وجماعية، وأكدت في الوقت نفسه على حق المواطنين بالتظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بموجب القوانين الفلسطينية والدولية.كما دانت الأطر كافة أشكال القمع والاعتداء على المتظاهرين والمحتجين، واستنكرت التعدي على الحريات والحقوق سواء بالملاحقات الأمنية أو الاعتقالات.ودعت إلى وقف الإجراءات المفروضة قطاع غزة في الوقت الذي ندعو فيه لوقف كافة أشكال الجباية والضرائب على السلع، لما خلفته من آثار كارثية على جموع المواطنين في قطاع غزة.وقالت: إنه منذ اللحظات الأولى للأزمة، تداعت الأطر الشبابية والطلابية؛ لمناقشة تداعيات الحراك، حيث تواصلت مع كافة الأطراف ساعية لتطويق الأحداث.