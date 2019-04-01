استطلاع رأي: 56٪ يعتقدون أن نتنياهو سيشكل الحكومة المقبلة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أن الاستطلاع الذي نشرته القناة 12، مساء أمس الأحد، يمنح 64 مقعدًا للكتلة اليمينية، وأن 38٪ يريدون أن يتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء المقبل، مقارنة بـ 36٪ يرغبون في تولي غانتس لهذا المنصب. وقال 15٪ إنه لا ينبغي أن يكون أي منهما رئيسًا للوزراء بينما قال 11٪ إنهم لا يعرفون.كما سُئل المجيبون عمن يعتقدون أنه سيشكل الحكومة المقبلة، فقال 56٪ إن نتنياهو سيقود الحكومة، بينما اعتقد 22٪ أن غانتس سيشكل الحكومة، وقال 4٪ أن أياً منهما لن يشكل الحكومة المقبلة، مقابل 18٪ قالوا إنهم لا يعرفون.وتم إجراء المسح من قبل معهد (مدغام) بقيادة الدكتورة مينا تسيماح ومانو جيفاع بالتعاون مع (iPanel) وشمل 502 مواطناً يشكلون عينة تمثيلية من الإسرائيليين، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وتصل نسبة الخطأ إلى 4.4+%.فيما يلي نتائج الاستطلاع:أزرق ابيض 32، الليكود 28، العمل 8، الجبهة- العربية للتغيير 7، يهدوت هتوراه 6، شاس 6، تحالف اليمين 5، ميرتس 5، هوية 5، كلنا 5، اليمين الجديد 5، إسرائيل بيتنا 4، العربية الموحدة- التجمع 4، جسر صفر.