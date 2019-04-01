وفد من نقابة الصحفيين يلتقي أمين عام اتحاد الصحفيين العرب







رام الله - دنيا الوطنالتقي وفد الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة خالد ميري، ونائب الأمين العام، حاتم زكريا، بحضور مدير عام الاتحاد، السفير فتحي يوسف.وضم وفد النقابة نائب النقيب تحسين الأسطل، وعضو الأمانة العامة للنقابة رامي الشرافي، ومدير العلاقات العامة بالنقابة سحر نصار، والكاتب الصحفي ناصر عطا الله، عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين.ورحب الأمين العام للاتحاد بوفد النقابة، مؤكداً أن توجهات الاتحاد وقراراته، تشدد دائماً على مساندة ودعم الصحفيين الفلسطينين، وبذل كل ما يمكن من أجل تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل التضحيات الكبيرة التي يقدمها الصحفيون الفلسطينيون.وأوضح أن اتحاد الصحفيين العرب، أصدر مواقف واضحة في مساندة الصحفيين الفلسطينيين.وأبدى ميرى استعداده للتواصل مع الجهات المختصة في مصر من أجل تقديم كل أشكال المساعدة للصحفيين في المحافظات الجنوبية، سواء في مساعدتهم للخروج من غزة للعلاج أو التدريب أو المشاركة في المؤتمرات الخارجية.كما أبدى استعداد الاتحاد لفتح آفاق التدريب للصحفيين الفلسطينيين في مركز التدريب بنقابة الصحفيين المصريين الذي فتح مؤخراً، وهو مركز متطور ومجهز بأفضل معدات الإنتاج الإعلامي والصحفي.وكان وفد النقابة بحث سبل مساندة الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات خطيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستهداف المباشر للطواقم الصحفية سواء من خلال عمليات الاعتقال ومداهمة المؤسسات الصحفية، وإغلاقها كما يحدث بالضفة الغربية والقدس أو من خلال إطلاق النار وقنابل الغار والرصاص المطاطي على الصحفيين وقصف المؤسسات الصحفية في قطاع غزة.وأكد الوفد، أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لحرب ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف عملهم الإنساني والمهني داعياً إلى ضرورة مساندة الصحفيين الفلسطينيين لتمكينهم من مواجهة المخاطر التي يتعرضون لها.وطالب الأسطل الاتحاد بالعمل والتعاون مع النقابة في مجالات التدريب، وتسهيل دخول الصحفيين من قطاع غزة إلى مصر والعمل على السماح بدخول أدوات السلامة المهنية للطواقم الصحفية، حيث يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة.ونقل الأسطل تحيات نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر وأعضاء الأمانة العامة للنقابة.