شاهد: لماذا غادر أمير دولة قطر القمة العربية أثناء كلمة أبو الغيط؟





ووفق وسائل إعلام تركية، فإن أمير قطر غادر القمة بشكل مفاجئ اعتراضاً على مساواة التدخل الإيراني في المنطقة بالتدخل التركي، وذلك وفق ما نقلت قناة (العربية).





واستضافت تونس أمس، القمة العربية بمشاركة عدد من الزعماء والقادة العرب، من بينهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.













رام الله - دنيا الوطنشهدت القمة العربية 30 التي عقدت في تونس أمس الأحد، مغادرة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، بشكل مفاجئ، وتحديداً أثناء كلمة كان يلقيها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.