رئيس لجنة الانتخابات التركية: تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية: إن مرشح المعارضة في البلاد، يتقدم في الانتخابات المحلية الخاصة ببلدية إسطنبول.وقال رئيس اللجنة : إن "النتائح التي وصلتني حتى الآن، تشير إلى حصول أكرم إمام أوغلو (مرشح الشعب الجمهوري) على 4 ملايين و159 ألفًا و650 صوتًا، وبن علي يلدريم (مرشح العدالة والتنمية) على 4 ملايين و131 ألفًا و761 صوتًا، ومرحلة الاعتراض متواصلة"، وفق ما أفاد حسب وكالة (الأناضول) عبر (تويتر).بدوره، أعلن أمين عام حزب العدالة التنمية الحاكم، فاتح شاهين، أنهم رصدوا أصواتًا باطلة ومخالفات في العديد من صناديق الانتخابات بالعاصمة أنقرة، وسيتقدمون بالطعن.يتبع..