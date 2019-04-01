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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى بسبب فتحه مصلى "باب الرحمة"

الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى بسبب فتحه مصلى "باب الرحمة"
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، حارس المسجد الأقصى المبارك، محمود نجيب، عقب فتحه مصلى "باب الرحمة" في الجهة الشرقية من المسجد.

وكان الاحتلال، اعتقل أمس الحارس وسام الحشيم من منطقة باب الرحمة في الأقصى، وقرر إبعاده عن المسجد الأقصى ومحيطه لمدة خمسة عشر يوماً.

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