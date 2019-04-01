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الجزائر تمنع مغادرة الطائرات الخاصة من أراضيها

الجزائر تمنع مغادرة الطائرات الخاصة من أراضيها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر جزائرية، بمنع السلطات مغادرة اليخوت البحرية وقوارب النزهة الفاخرة عبر جميع السواحل الوطنية للبلاد، على خلفية تحقيقات تقودها الدولة بشأن الفساد.

وكشفت صحيفة (البلاد) الجزائرية: أنه تقرر منع مغادرة الطائرات الخاصة مطارات الجزائر، بعد تسرب معلومات عن نية رجال أعمال وبعض المسؤولين الحكومين مغادرة البلاد، وتهريب الأموال.

يشار إلى أن الجيش الجزائري، طالب مجددا بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور، وتقضي بعزل رئيس الجمهورية من منصبه، وتولي رئيس البرلمان مكانه مؤقتاً لحين إجراء انتخابات جديدة.

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