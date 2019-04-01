صبيح: دولة غزة تقوم عليها شبكات ومنظمات وعلى أهل غزة ألا يقعوا بالفخ





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن القضايا التي تحدّث بها هي قضية القدس، والمسؤولية العربية والدور العربي لكل قائد عربي في العمل السياسي، والعمل لدعم القدس، وكان واضحاً في خطابه، أن الولايات المتحدة، غدرت وانتهكت القوانين الدولية".



وتابع صبيح: أيضاً تحدث الرئيس بقضايا أخرى كاللاجئين والأسرى، وكان الرئيس واضحاً بأن ما كان لإسرائيل أن تتخذ قرارات كثيرة، لولا دعم الولايات المتحدة.



وتابع: "التركيز على الولايات المتحدة كان واضحاً، والرئيس يريد أن يصل إلى أن قضية التطبيع مرفوضة تماماً، وقال: إن مبادرة السلام العربية، تحظر ذلك، والآن المطلوب شبكة الأمان ونحن بحاجة إليها لتعزيز الصمود في القدس والأراضي الفلسطينية، ونحن بحاجة إلى 100 مليون دولار، وأعتقد أن هذا المبلغ تستطيع أن تصرفه الأمة العربية، ونحن بحاجة إلى هذا الدعم".



وأردف أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني: أن "وزارة الخارجية والوزير رياض المالكي، سيقوم بهذا الدور وبالالتقاء بكل وزير خارجية على حدة، لأنه يحتاج لكل الإجراءات اللازمة لتوفير شبكة الأمان".



وقال صبيح: إن الرئيس عباس تحدّث في ثلاثة محاور، المحور السياسي، وما هو الدور المطلوب تجاه ذلك، ومحور شبكة الأمان وأيضاً أمر مهم للغاية، ثم تحدّث بشكل واضح في قضية الوحدة الوطنية، وكان واضحاً في قضية دولة غزة.



وأكد أن مشروع دولة غزة، يقوم عليه شبكات وتنظيمات داخل الولايات المتحدة وإسرائيل، وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوحده، وبالتالي علينا الحذر تماماً، وننبه أهلنا في غزة ألا تقعوا في هذا الفخ.





وتابع أمين سر المجلس المجلس الوطني الفلسطيني، أن الرئيس كان واضحاً أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد صبيح: إن خطاب الرئيس محمود عباس في القمة العربية بتونس، كان خطاباً واضحاً شجاعاً صريحاً، وخاصة أنه يتحدث وسط الصف القيادي الأول.