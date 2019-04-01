الاحتلال يُصيب شاباً بالرصاص وآخرين بالاختناق خلال مواجهات ويعتقل أسيراً محرراً

أصيب شاب، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرون بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين.





وذكرت مصادر محلية، أن الشاب وليد السعدي، أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات، التي تخللها إطلاق وابل من القنابل الصوتية والمسيلة للدموع، ما أسفر عن إصابة آخرين بحالات اختناق، جرى معالجتهم ميدانياً.





كما اعتقلت تلك القوات الأسير المحرر مناضل ناجي قبها (25 عاماً) عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه في المدينة.

رام الله - دنيا الوطن