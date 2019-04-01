سعوديون يطالبون بمقاطعة مؤتمر يحضره إسرائيليون في البحرين

رام الله - دنيا الوطنطالب مغردون سعوديون، بمقاطعة مؤتمر "ريادة الأعمال"، المقرر عقده منتصف نيسان/ أبريل الجاري، بسبب مشاركة وفد إسرائيلي.وقاد الباحث والناشط سلطان العامر، حملة للضغط على أسماء السعوديين المشاركين في المؤتمر، من أجل إعلان انسحابهم، على غرار الوفد الكويتي، الذي أعلن انسحابه بالكامل من المؤتمر.وأكد مغردون، أن حضور مؤتمر بمشاركة وفد إسرائيلي، يعد اعترافاً عملياً بالاحتلال الإسرائيلي، وتنكراً للقضية الفلسطينية، والتزامات العرب الأخلاقية تجاهها.وفور بدء الحملة، انسحب عدد من الأكاديميين ورجال الأعمال السعوديين المشاركين في المؤتمر، لكن دون إعلان رسمي، إذ لم تعد أسماؤهم موجودة في قائمة المشاركين، وفق (الجزيرة.نت).وكان العضو في البرلمان الكويتي، عبد الله الكندري، قال السبت، إن وزير التجارة والصناعة، خالد الرضوان، قرر عدم المشاركة في "مؤتمر ريادة الأعمال"، استجابة لمطالب برلمانية.