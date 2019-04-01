دولي

الاتحاد الأوروبي: صبرنا على بريطانيا له حدود

الاتحاد الأوروبي: صبرنا على بريطانيا له حدود
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: إن الاتحاد الأوروبي قد صبر كثيراً على بريطانيا فيما يتعلق بملف (بريكست)، مهدداً بنفاد صبر الاتحاد.

وأضاف يونكر، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "تحلينا بكثير من الصبر مع أصدقائنا البريطانيين، لكن حتى الصبر ينفد، أودّ أن تتوصل بريطانيا خلال ساعات أو أيام إلى اتفاق حول المسار الواجب اتباعه".

وقال: "نحن نعرف اليوم ما الذي يرفضه البرلمان البريطاني، لكننا لا نعرف ما الذي يوافق عليه".

ومنح قادة الاتحاد الأوروبي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مهلة انقضت قبل أيام، لتحصل على تأييد برلمانها للاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والذي أمهل ماي حتى الأسبوع الثاني من نيسان/ أبريل المقبل لتطرح استراتيجية جديدة.

وحتى الآن، صوّت مجلس العموم البريطاني للمرة الثالثة ضد اتفاق رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي على (بريكست).

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