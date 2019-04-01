مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطون عبارات عنصرية في بيت حنينا بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأعطب مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، إطارات مركبات، وخطّوا عبارات عنصرية في بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن مستوطنين من عصابة "تدفيع الثمن" المتطرفة، حطّموا زجاج عدد من المركبات، وأعطبوا إطاراتها، وخطّوا شعارات عنصرية عليها وعلى الجدران المحاذية، تدعو إلى قتل وترحيل العرب.وتعتدي عصابة "تدفيع الثمن" بين الحين والآخر، على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم باستمرار، ويخطّون عبارات وشعارات عنصرية، تدعو إلى القتل والترحيل، دون ملاحقة من شرطة وأجهزة الاحتلال.