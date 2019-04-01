اليوم.. سلطات الاحتلال تبدأ بتقديم تسهيلات لقطاع غزة

واستشهدت الصحيفة، بتجنب مكتب بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى البيانات الرسمية الصادر عن الجيش الإسرائيلي، ذكر أي معلومة حول تسهيلات في قطاع غزة، كما رفضت وزارة الجيش التعليق على أنباء حول زيادة مساحة الصيد.









من ناحيتها، قالت القناة الإسرائيلية الـ (12)، إنه تم توسيع منطقة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً كحد أقصى، لافتةً إلى أن هذه الخطوة هي جزء من السياسة لمنع التدهور الإنساني في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال التلفزيون الإسرائيلي (كان)، إن حكومة الاحتلال، تعتزم تقديم تسهيلات في قطاع غزة، تشمل توسيع مساحة الصيد، والمصادقة على إدخال أموال المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في القطاع، كجزء من تفاهمات سابقة، توصلت إليها فصائل المقاومة مع الجانب الإسرائيلي عبر وسطاء دوليين.ونقل التلفزيون الإسرائيلي، عن مسؤولين إسرائيليين، وصفهم بالمطلعين على جهود الوساطة الدولية، بأن حكومة الاحتلال تدرس الطلب المصري بزيادة في قيمة المنحة المقدمة من قطر، بعد أن أعربت الدولة الخليجية بالفعل عن استعدادها لزيادة المبلغ المحول إلى غزة لتصل إلى 40 مليون دولار.من جانبها، قالت صحيفة (هآرتس) إن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للذهاب أبعد من ذلك لتحقيق "سلام نسبي" في الجنوب، قد يستمر حتى موعد إجراء الانتخابات العامة الإسرائيلية.واعتبرت الصحيفة، أن الاتجاه واضح، واحتمال شن عملية عسكرية في غزة حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية، لا تبدو عالية، ما لم تجبر حماس نتنياهو على ذلك.وترى الصحيفة، أن نتنياهو يعتقد أن تصعيدًا استثنائيًا على حدود غزة، يمكن أن يعرضه للخطر في الانتخابات، وأن افتقاره إلى الثقة في نجاح عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة قد بات جليًا للجميع طيلة السنوات الأخيرة.ولفتت إلى أن إصرار الطرف المصري على تثبيت تفاهمات "تهدئة" تتوسط للتوصل إلها بين فصائل المقاومة في غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يأتي إطار حاجة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى دعم أميركي وبالتالي إسرائيلي، في سياق سعيه إلى تعديل الدستور المصري، وذلك لتنظيف صورته دوليًا.