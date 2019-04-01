بري: أقول لعدونا الإسرائيلي لن تشربوا كوبًا واحدًا من مياهنا

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إسرائيل، من مواصلة اختراقها للسيادة اللبنانية.وبعد لقائه رئيس الوزراء ​العراق​ي، عادل عبد المهدي، قال بري: "للعدو الإسرائيلي أطماع بمياهنا، لكننا لن نتنازل عن كوب واحد منها"، لافتاً إلى أن إسرائيل ستظل هي العدو لبلاده والمنطقة جمعاء، وفق ما نقلت موقع (النشرة) اللبناني.إلى ذلك، أوضح أن "العراق يستطيع أن يلعب دوراً أكبر في المصالحة بين ​السعودية​ و​إيران​، مؤكدًا أنه بذلك يقوي جبهته الداخلية، ودوره الخارجي، ويصبح مرجعاً لا مراجعاً، وباستطاعته أيضاً أن يلعب دوراً أكبر وأفعل على الصعيد الإقليمي ويعزز ​سياسة​ الانفتاح التي ينتهجها، وفق تعبيره.وفي سياق آخر، اعتبر أن الأزمة الأكبر اليوم في ​لبنان، هي الوضع الاقتصادي الخطير، بغض النظر عن سلامة الوضع النقدي، وعلينا العمل بجد لتخفيض العجز، وإلا فإن لبنان معرض لنتائج سلبية.