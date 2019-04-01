مجدداً.. إسرائيل تخصم (42) مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وقع على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهرياً من أموال عوائد الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.



وأشارت إلى أنه سيتم شهرياً اقتطاع المبلغ الذي يصل إلى 504 ملايين شيكل كل عام، حيث قال كحلون للصحيفة: "هذه الخطوة تأتي ضمن كفاحنا العادل ضد الإرهاب الفلسطيني"، وفق تعبيره.





وأشار كحلون، إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تتجاوز دفع الرواتب لعوائل لمنفذي العمليات، فيما لفتت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية، طلبت من إسرائيل تحويل العوائد الضريبية بشكل كامل، إلا أن كحلون رفض ذلك، وقرر خصم الأموال المتعلقة بما يدفع لعوائل منفذي العمليات، إلى جانب أموال أخرى تتعلق بخصومات المدفوعات مقابل الخدمات التي تقدمها إسرائيل للسلطة من عائدات الضرائب والتي تقدر بـ 110 ملايين شيكل، ليصل مجموع ما تم خصمه هذا الشهر 152 مليون شيكل.



وأوضحت الصحيفة، أن القرار وقع يوم أمس، بعد أن تم إقراره في الكنيست والحكومة، مشيرةً إلى أن هذه الأموال سيتم خصمها كبديل للأموال التي تدفعها السلطة لعوائل منفذي العمليات.وأشارت إلى أن كحلون قرر تحويل 550 مليون شيكل، للسلطة بعد أن خفض 30% من إجمالي إيرادات الضرائب التي جمعتها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.