شاهد: هفوات خطابية لهم.. النُعاس يُخيم على زعماء القمة العربية





وحسب الموقع، ظهر الرئيس التونسي قائد باجي السبسي، وكأنه نائم أثناء إلقاء مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني كلمتها.

رام الله - دنيا الوطنقالت (روسيا اليوم)، إن عدسات الكاميرات، رصدت بعض الزعماء العرب والشخصيات المشاركة في قمة تونس أمس الأحد، وهم يقاومون النعاس، أو حتى غارقون في نومهم والقمة تسير.أما وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين، فقد ظهر وهو في سبات عميق، أثناء كلمة السبسي الافتتاحية، كما هو واضح في الصور المتداولة.أما رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، فقد تعرض لسيل جارف من الانتقادات على مواقع التواصل بعد ظهوره غارقاً في نومة وراء الرئيس العراقي برهم صالح، أثناء إلقاء الأخير كلمته.إلى ذلك، سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من الهفوات والزلات التي وقع فيها بعض الزعماء العرب خلال قمتهم في تونس أمس الأحد.ولوحظ خطأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في ذكره تاريخ انطلاق عملية "عاصفة الحزم" التي أعلنها التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية في 25 آذار/ مارس عام 2015 ضد الحوثيين.وظهر هادي في المقطع المتداول، وهو يتحدث بكلمته في القمة، ويقول: إن "عاصفة الحزم" انطلقت في 26 آذار/ مارس 1915.أما الرئيس التونسي، فقد أخطأ بلفظ اسم الملك الأردني عبد الله بن الحسين أثناء تقديمه لكلمته في الدقيقة 31.22 بعد كلمة أمير الكويت، حيث نسبه لعائلة آل ثاني في قطر.وعقدت أمس الأحد في تونس أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية، بمشاركة زعماء عرب، وحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث بحث المؤتمرون عدة قضايا أهمها الوضع في الأراضي المحتلة والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا.