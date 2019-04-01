البابا فرانسيس يُحذر مسيحيي المغرب

رام الله - دنيا الوطنحذر البابا فرنسيس، الأحد، مسيحيي المغرب من القيام بأية أنشطة تبشيرية، لافتاً إلى أنها "تؤدي دوما إلى طريق مسدود".جاء ذلك، أثناء إلقائه لخطاب في كاتدرائية الرباط ضمن فعاليات اليوم الثاني لزيارته للمملكة بدعوة من الملك محمد السادس، والتي يشكل الحوار بين الأديان أحد محاورها الأساسية.وقال البابا في خطابه: "إن دروب الرسالة لا تمر من خلال أنشطة التبشير التي تقود دوماً إلى طريق مسدود".وأضاف: "رسالتنا كمعمدين وكهنة ومكرسين لا يحددها بشكل خاص العدد أو المساحة التي نشغلها، وإنما القدرة على خلق التغيير والدهشة والتعاطف من خلال الأسلوب الذي نعيش فيه وسط الذين نشاركهم الحياة اليومية والأفراح والآلام والمعاناة".وأكد أن الكاثوليك مطالبون بأن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من الحوار بين الأديان في عالم "تمزقه سياسات التطرف والانقسام".يشار إلى أن المسيحيين الكاثوليك في المغرب وعددهم 23 ألفاً أغلبهم من الوافدين من أوروبا، وخاصة فرنسا ومن المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أقل من واحد في المئة من سكان المغرب البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة.