باحث سعودي: هل علينا حقًا تحرير فلسطين؟

رام الله - دنيا الوطنطرح باحث سعودي، تساؤلا عبر حسابه على موقع (تويتر)، عن وجوب تحرير فلسطين من عدمه، ما أحدث جدلاً واسعاً.وقال الباحث بدر العامر في تغريدته: "هل يجب علينا شرعاً تحرير فلسطين؟ سؤال للمناقشة الفقهية في باب السياسة الشرعية.. تفضلوا".ودخل العامر الذي يعرف نفسه على أنه "باحث في جدال حاد مع جميع منتقدي تغريدته، زاعماً أن الفلسطينيين ممن يعملون في دول الخليج، تخلوا عن قضيتهم من أجل جمع الأموال.وقال العامر: إن اسرائيل موجودة منذ ستين سنة، ولا يوجد بينها وبين بلده معركة، في إشارة إلى عدم جدوى قتالها.وجادل العامر المغردين، الذين رؤوا وجوب تحرير فلسطين، ملمحاً في عدة تغريدات، إلا أن العرب ليسوا في حالة تسمح لهم بالقتال، في إشارة بحسب مغردين إلى تأييده فتح علاقات رسمية مع إسرائيل.وأضاف العامر: "قاتل العرب إسرائيل في 48 و67 و73 ولم ينتصروا مع أنهم جميعاً .. الآن تمزقت دولهم، وتضاعفت قوة إسرائيل فما تتوقع من نتيجة؟"وقال: "السعودية لم تقصر فيما تستطيع، لا في التاريخ ولا في الحاضر، أكبر دولة أسهمت مالياً وسياسياً في نصرة القضية، ومع ذلك يناصبونها العداء، كيف بهؤلاء أن يوفقهم الله في مساعيهم وهم ظلمة لا ينصفون.. وأفعالهم مزايدات وحماقات، وخاصة حماس".