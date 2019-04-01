سلامة: حماس تقدم أوراق اعتماد أمام إسرائيل بأنها جاهزة لدولة بغزة





وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن المسعى أصبح بهذا الاتجاه، وبالتالي كل ما تقوم به هو تقديم أوراق اعتماد للوسيط الدولي وأمام إسرائيل، بأنها جاهزة لدولة في قطاع غزة، وهذا أصبح واضحاً وجلياً، ولم يعد مخفياً على أحد".



وتابعت سلامة: "الضلوع بهذه المؤامرة للأسف، هو أمر على حماس أن تدرك أنها بدأت الدخول في المحظور، في هذا الجانب".





يتبع..

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة: إن حركة حماس متفقة على أن مسعاها الحقيقي، هو الحفاظ على مصالحها في قطاع غزة.