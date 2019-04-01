بعد روسيا.. جنود صينيون يصلون إلى فنزويلا

قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، وصلوا إلى مطار سيمون بوليفار الدولي في كراكاس.





وأوضحت الوكالة، أنه نظراً لأن الجيش الصيني لا يملك طائرات نقل بعيدة المدى (مثل آن-124)، فقد استخدم الجيش خدمات شركة الطيران Yangtze River Express للشحن الجوي والركاب ومقرها في شنغهاي.







وأشارت الوكالة، إلى أن الطائرة حملت حمولة غير معروفة بالإضافة إلى أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني.

وكانت قد وصلت طائرتان روسيتان، في وقت سابق، إلى مطار سيمون بوليفار الدولي مايكيتيا بالقرب من كاراكاس، فيها مجموعة من الجنود الروس.





رام الله - دنيا الوطنوأفادت وسائل إعلام في أمريكا اللاتينية، بأن طائرتين روسيتين وصلتا إلى فنزويلا- طائرة النقل العسكرية "آن-124" وفيها 35 طناً من الحمولة، وطائرة الركاب "إيل-62" وفيها 99 عسكرياً، ومن بين الذين وصلوا العقيد فاسيلي تونكوشكوروف، النائب الأول للقائد الأعلى للقوات البرية الروسية.