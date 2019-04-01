معاريف: نتنياهو عرض على الزعماء العرب إدارة قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض على عدد من زعماء الدول العربية، تولي إدارة قطاع غزة.







وأضافت الصحيفة، اليوم الاثنين: "قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماعات مغلقة، إنه في اجتماعاته مع القادة في العالم العربي، طرح فكرة أن يتولوا إدارة قطاع غزة، لكنهم لم يرغبوا في سماع ذلك"، لافتةً إلى أن هناك شكاً حول قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على احتلال قطاع غزة.





وأشارت الصحيفة، إلى أنه إن تم احتلال القطاع، يتعين على إسرائيل إعادة السيطرة على قطاع غزة، وإنشاء حكومة عسكرية والسهر على إطعام مليوني فلسطيني، وتوفير احتياجاتهم من: التعليم، والصحة، والوقود، والغذاء، وغير ذلك.







وأكملت الصحيفة: "إذا احتل الجيش الإسرائيلي غزة، وانسحب منها بعد فترة، فإنه لن يترك سوى الأرض المحروقة، وموئلًا خصبًا لتحويله إلى نوع من الصومال، وهي دولة تحكمها عصابات ومنظمات إرهابية مثل القاعدة وتنظيم الدولة".





وتابعت: "كل خيار من هذه الخيارات أسوأ من الأخير، وسيناريو الحرب بعد بضعة أشهر ليس قدراً محتوماً، حيث بالإمكان الوقاية منه، والخطوط العريضة لأي ترتيب قادم مع غزة، واضح للجميع".





وشددت الصحيفة، على أنه يجب على إسرائيل رفع الحصار والسماح بإدخال مليارات الشواكل لإعادة تأهيل قطاع غزة (الأموال موجودة، من الدول المانحة والهيئات الدولية)، وتوسيع مساحة الصيد وتشجيع المبادرات لزيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء، وتحسين نوعية مياه الشرب بشكل ملحوظ، وبناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمصانع التي ستوفر العمل، وتقلل البطالة التي تصل إلى 50٪.







واستدركت: "لكن هناك مسألتان تجعل هذا التصميم المقترح صعبًا للغاية، إحداها رفض السلطة الفلسطينية، والثاني هو إصرار إسرائيل على إعادة رفات الجنديين وعودة المدنيين، حماس مستعدة لصفقة تبادل لكنها تضع شرطًا مسبقًا لذلك- وهو إطلاق سراح حوالي 50 من أعضائها، تم إطلاق سراحهم من صفقة شاليط، ومن ثم تم اعتقالهم مرة أخرى عشية حرب 2014، وكذلك إطلاق مئات الأسرى من السجون الإسرائيلية".