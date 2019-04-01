هل يُقدم بوتفليقة استقالته هذا الأسبوع؟





ولم تنقل وسائل الإعلام الرسمية، تقارير مماثلة، ولم يرد تعليق من الرئاسة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وقال تلفزيون النهار: إن بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقاً لأحكام المادة 102 التي تسمح له بالاستقالة أو مواجهة قرار المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان لا يزال لائقاً للمنصب.



وفي وقت متأخر يوم الأحد، خرج مئات إلى الشوارع في العاصمة الجزائر للمطالبة برحيل بوتفليقة، بحسب سكان وصور على وسائل التواصل الاجتماعي.



وجاءت هذه التقارير، بعد أن جدد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح يوم السبت، دعوته للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر (82 عاماً) لائقاً للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.



وفي محاولة لوقف المظاهرات، قال بوتفليقة في 11 آذار/ مارس إنه لن يترشح لفترة رئاسية خامسة، ولكنه لم يصل إلى حد التنحي بشكل فوري انتظاراً لمؤتمر وطني بشأن التغيير السياسي.



وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: إن نور الدين بدوي، سيظل رئيساً لحكومة تضم 27 وزيراً.

رام الله - دنيا الوطنقالت محطتا تلفزيون النهار والبلاد: إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد يستقيل هذا الأسبوع، بعد احتجاجات حاشدة وضغوط من الجيش لإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاماً.