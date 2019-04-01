شاهد: الاحتلال يصادر معدات ورشة حدادة ويعتقل فلسطينيين بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما صادرت معدات ورشة حدادة.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما صادرت معدات ورشة حدادة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر (تويتر): إن قوات الجيش، اعتقلت خلال الليل 11 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، وتمت مصادرة معدات مخرطة في قرية عناتا، تُستخدم لتصنيع السلاح، وفق زعمه.
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