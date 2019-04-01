شاهد: الاحتلال يصادر معدات ورشة حدادة ويعتقل فلسطينيين بالضفة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر (تويتر): إن قوات الجيش، اعتقلت خلال الليل 11 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، وتمت مصادرة معدات مخرطة في قرية عناتا، تُستخدم لتصنيع السلاح، وفق زعمه.











رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما صادرت معدات ورشة حدادة.