شؤون فلسطينية

المنخفض الجوي متواصل في الأراضي الفلسطينية وأجواء غائمة وشديدة البرودة

المنخفض الجوي متواصل في الأراضي الفلسطينية وأجواء غائمة وشديدة البرودة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي؛ لذا يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

 يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو لطيفاً في ساعات النهار، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو ربيعياً لطيفاً، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يوم الاثنين من خطر:

1- تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح. 3- تدني مدى الرؤية الأفقية. 4- التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 12-7 14-7 16-8 بيت لحم 12-7 14-7 16-8
رام الله والبيرة 11-6 13-6 15-7 طولكرم 16-10 18-10 21-11
نابلس 13-8 15-8 17-9 قلقيلية 16-10 18-10 21-11
جنين 15-9 17-9 19-9 سلفيت 12-7 14-7 16-8
طوباس 15-9 17-9 19-9 روابي 13-8 15-8 17-9
الخليل 11-6 13-6 15-7 غزه 17-11 19-11 20-12
أريحا 23-12 24-12 25-12 خانيونس 17-11 19-11 20-12
الأغوار الشمالية 21-10 22-10 23-10 رفح 16-10 18-10 21-11

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