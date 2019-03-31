بعد حصد 90% من الأصوات.. طالع أهم النتائج الأولية للانتخابات المحلية التركية





أنقرة: تقدم مرشح الحزب الجمهوري المعارض بنسبة 50.6% مقابل 47.22% لمرشح العدالة والتنمية.



- إسطنبول: تقدم مرشح العدالة والتنمية بنسبة 48.74% مقابل 48.62% لمرشح الحزب الجمهوري.



- إزمير: تقدم مرشح الحزب الجمهوري المعارض بنسبة 58% مقابل 38.5% لمرشح العدالة والتنمية.



- قونيا: تقدم مرشح العدالة والتنمية بنسبة 71.17% مقابل 19.85% لمرشح الحزب الجيد.



وبدأت بعد الساعة الخامسة من مساء اليوم عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي تشهدها البلاد لأول مرة بعد تحولها إلى من النظام البرلماني إلى الرئاسي.



وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات رفع حظر نشر نتائج الانتخابات المحلية من قبل وسائل الإعلام، اعتباراً من الساعة السابعة والربع بالتوقيت المحلي.



وقالت اللجنة في بيان لها، إنها قررت تقديم موعد رفع حظر النشر، من الساعة التاسعة إلى الساعة السابعة والربع، وذلك انطلاقاً من صلاحياتها المستمدة من الدستور وقوانين الانتخابات.



وعند السابعة من صباح اليوم بدأ الناخبون الأتراك بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، لاختيار مسؤوليهم المحليين للأعوام الخمسة المقبلة.



وبحسب قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، فإن عملية التصويت بدأت في 32 ولاية شرقية وجنوب شرقية ومنطقة البحر الأسود، الساعة 7 صباحاً وانتهت في الساعة 4 مساءً.



وفي الولايات الأخرى بدأت عملية التصويت عند الساعة 8 صباحاً بالتوقيت المحلي، وانتهت بحلول الساعة 5 عصراً، لتغلق صناديق الاقتراع في عموم الولايات الـ81.



وحُقّ لنحو 57 مليون ناخب تركي اختيار مرشحيهم في 194 ألفاً و390 صندوقاً انتخابياً، موزعة على جميع أنحاء الولايات التركية الـ81.



وتنافس في الانتخابات 12 حزباً، هي: "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي".



إضافة إلى أحزاب: "السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"الجيد"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".



رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج أولية غير رسمية في الانتخابات المحلية التركية، تقدم تحالف الشعب بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي انطلقت صباح اليوم الأحد.وبعد فرز 90% من أصوات الناخبين، حصد حزب أردوغان نسبة 45%، وحصد حزب الحركة القومية نسبة 6.75%، في حين حقق تحالف الحزبين (الشعب) نسبة 51.76%، بحسب ما جاء على موقع (الخليج اون لاين).وأحرز حزب الشعب الجمهوري 30% من الأصوات، والحزب الجيد نسبة 7%، بينما حقق تحالف الحزبين (الأمة) نسبة 37%، مع نسبة مشاركة بلغت 83.7%.وجاءت النتائج الأولية في أهم الولايات التركية على النحو التالي:-