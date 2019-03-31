ألمانيا.. مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة

رام الله - دنيا الوطنعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، مصرع ثلاثة أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم، قرب مدينة فرانكفورت، وسط البلاد.ونقلت وكالة (أسوشييتد برس) عن الشرطة أن الطائرة انطلقت من فرنسا نحو بلدة ألمانيا، وتحطمت في حقل قرب قرية "أرزاوسن" (10 كم جنوب فرانكفورت)، قبل أن تشتعل فيها النيران.وأضافت الشرطة أن الضحايا الثلاثة هم طيار وراكبان، وأنها تعمل على تحديد هوياتهم، والتحقق من عدم وجود ركاب أو ضحايا آخرين.وأضافت أنها ما تزال تعمل على تحديد هوية الضحايا إلى جانب تأكيد عدد الركاب.