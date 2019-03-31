بن علي يلدريم يعلن فوزه بالإنتخابات البلدية باسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مرشح حزب (العدالة والتنمية) الحاكم في تركيا بن علي يلدريم، عن فوزه بالإنتخابات البلدية في مدينة اسطنبول بعد اكتمال فرز النتائج.
يذكر أن مرشحي المعارضة التركية تقدموا في أنقرة وعدد من الولايات التركية بينها أنطاليا وإزمير فيما تقدم مرشح حزب (العدالة والتنمية) الحاكم رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم في انتخابات بلدية اسطنبول، بحسب ما جاء على موقع (تركيا الآن).
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النتائج الأولية تشير إلى تقدم حزب العدالة في أنحاء تركيا، قائلا: "علينا الاعتراف بأن النجاح لم يحالفنا في بعض المدن"، مضيفا: "علينا القبول بواقع إخفاقنا في بعض المدن التركية".
أعلن مرشح حزب (العدالة والتنمية) الحاكم في تركيا بن علي يلدريم، عن فوزه بالإنتخابات البلدية في مدينة اسطنبول بعد اكتمال فرز النتائج.
يذكر أن مرشحي المعارضة التركية تقدموا في أنقرة وعدد من الولايات التركية بينها أنطاليا وإزمير فيما تقدم مرشح حزب (العدالة والتنمية) الحاكم رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم في انتخابات بلدية اسطنبول، بحسب ما جاء على موقع (تركيا الآن).
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النتائج الأولية تشير إلى تقدم حزب العدالة في أنحاء تركيا، قائلا: "علينا الاعتراف بأن النجاح لم يحالفنا في بعض المدن"، مضيفا: "علينا القبول بواقع إخفاقنا في بعض المدن التركية".
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