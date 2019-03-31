دولي

بن علي يلدريم يعلن فوزه بالإنتخابات البلدية باسطنبول

بن علي يلدريم يعلن فوزه بالإنتخابات البلدية باسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مرشح حزب (العدالة والتنمية) الحاكم في ​تركيا​ بن علي يلدريم، عن فوزه ب​الإنتخابات البلدية​ في مدينة ​اسطنبول​ بعد اكتمال فرز النتائج.

يذكر أن مرشحي المعارضة التركية تقدموا في ​أنقرة​ وعدد من الولايات التركية بينها أنطاليا وإزمير فيما تقدم مرشح حزب (العدالة والتنمية) الحاكم رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم في ​انتخابات​ بلدية اسطنبول، بحسب ما جاء على موقع (تركيا الآن).

وأكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن النتائج الأولية تشير إلى تقدم حزب العدالة في أنحاء تركيا، قائلا: "علينا الاعتراف بأن النجاح لم يحالفنا في بعض المدن"، مضيفا: "علينا القبول بواقع إخفاقنا في بعض المدن التركية".

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