قتلى واصابات من مُسلحى "طالبان" خلال اشتباك مع حرس نائب الرئيس الأفغاني



وذكر الجيش الأفغاني، فى بيان اليوم الأحد أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، أن مجموعة من مُسلحى طالبان دبرت كمينا لموكب الجنرال دوستم فى الاقليم، مُضيفًا أنه تم توزيع القوات الخاصة الأفغانية، المسؤولة عن تنفيذ العمليات الأمنية فى هذه المنطقة، لدعم حرس دوستم.



وأشار إلى مقتل 4 مُسلحين على الأقل من بينهم قائد المجموعة، وإصابة 7 آخرين، إلى جانب إلقاء القبض على أحد قادة طالبان المتورطين فى الهجوم، موضحا أن واحد من حرس نائب الرئيس قُتل، وأصيب أثنان آخران.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الأفغانى، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 11 مُسلحًا من حركة "طالبان"، خلال اشتباك مع الحرس الأمنى لنائب الرئيس الأفغانى الجنرال عبد الرشيد دوستم، فى إقليم "بلخ" شمال أفغانستان.