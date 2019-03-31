مالية غزة تقرر صرف سلفة مالية لموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، عن توجه الوزارة صرف سلفة مالية لموظفي السلطة المفصولة رواتبهم وما زالوا على رأس عملهم.وقال الكيالي، في تصريحات لـ"فلسطين اليوم" إنّ الوزارة طلبت من الموظفين تسليم بياناتهم وحساباتهم البنكية للشؤون الإدارية في وزاراتهم، وستعمل على صرف السلفة خلال الأسبوع الحالي.وأوضح أن قيمة السلفة هي 1200 شيقل، ستوزع بعد تسلم الوزارة لبيانات الموظفين.