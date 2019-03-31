دولي

"الفيسبوك" يحظر نتنياهو لإساءته استخدام الماسنجر

"الفيسبوك" يحظر نتنياهو لإساءته استخدام الماسنجر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أرسلت إدارة الفيس بوك الأسبوع الماضي تحذيرا لهيئة دعاية نتنياهو الانتخابية بسبب مخالفة التعليمات العامة في استخدام المسنجر الخاص بالفيس بوك.

ووفقا للقناة الإسرائيلية العاشرة فإن نتنياهو لم يكترث بالتحذير، ولا تزال هيئة دعايته الانتخابية تخالف التعليمات في استخدام ماسنجر الفيس بوك من خلال استغلاله في أغراض الدعاية الفاشية.

هذا وجاءت التحذيرات الجديدة من إدارة الفيس بوك بعد مقطع الفيديو الذي أرسله نتنياهو للمعجبين بصفحته على الفيس عبر الماسنجر والتي هدفت لتشويه زعيمة حزب ميرتس تمار زندبرغ، وتلفيق أكاذيب بأن قائمة كحول لفان تعتزم تعيين زندبرغ وزيرة للتعليم في حال فازت القائمة في الانتخابات المقبلة.


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