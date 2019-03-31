شاهد ما قالته والدة الشهيدة رزان النجار بعد عام من مسيرات العودة؟





رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء اليوم الأحد، فيديو لوالدة الشهيدة المسعفة رزان النجار، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تأديتها لواجبها في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.وقالت والدة الشهيدة رزان: "رزان أيقونة، وأنا افتخر بأني والدتها، فلا شيء يُنسيها، ولو حدث ذلك أجد شيئاً خاصاً بها يذكرني بها".وأضافت: "عندما أرى الجرحى الذين كانت رزان تسعفهم، فهذا يثبتني بأن أواصل مشوارها، فهي ضحت بحياتها من أجل كرامة الجرحى".وتابعت والدة رزان: "دماؤها الطاهرة شاهدة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فهي متواجدة حتى اللحظة، وأدواتها التي استشهدت بها متواجدة حتى اللحظة".وتمنت أن ينال الاحتلال الإسرائيلي أكبر عقوبة، مشددة على ضرورة أن تتحرك المحاكم الدولية، والمجتمع الدولي.ووجهت والدة الشهيدة رزان، رسالة إلى الاحتلال، قائلة: "قتلك لرزان لم تضعفني، وإنما أعطيتني القوة بأن أواصل مشوارها، وليس فقط أنا وإنما الشعب الفلسطيني بأكمله".